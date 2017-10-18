Реставрация фотографий

Необходима профессиональная реставрация фотографий? Или необходимо сделать дубликат (репродукцию) какой-либо фотографии? Мы приведем в первозданный вид ваши поврежденные, старые, выцветшие со временем снимки, при необходимости распечатаем их на профессиональной бумаге Kodak Premier.

К тому же, мы сможем заняться не только их реконструкцией, но и добавим красок. Цены на услуги восстановления фотографий начинаются от 300 рублей, в зависимости от сложности работы.

Наверняка у всех вас есть старые, возможно поврежденные или выцветшие фотографии ваших родных и близких.

Мы можем дать этим фотографиям новую жизнь: отреставрировать ваши фотографии или сделать репродукции.

Стоимость реставрации/ретуши

Услуга Цена Копия отпечатанной фотографии - репродукция 10х15 50р Копия отпечатанной фотографии - репродукция 15х20 100р Копия отпечатанной фотографии - репродукция 20х30 200р Копия отпечатанной фотографии - репродукция 30х45 400р Копия отпечатанной фотографии - репродукция 40х60 800р Легкая ретушь (исправление легких, незначительных дефектов, пыли, царапин, не затрагивающих лиц портретируемых и важных (центральных) частей исходного изображения) 300р Средняя ретушь (исправление значительного (более 5 шт.) дефектов, заломов, царапин, занимающих большую часть изображения, НО не затрагивающих лиц портретируемых) 550р Сложная ретушь (исправление большого кол-ва дефектов, затрагивающих важные сюжетные области, лица, НО НЕ включающее восстановление утерянных фрагментов) от 850р Совмещение нескольких людей или объектов на одну фотографию, удаление объекта с фотографии, добавление или замена фона от 500р Создание макета коллажа 50р за фото, но не менее 500р

Художественная и бьюти ретушь

Художественная обработка Ваших фотографий также возможна в нашей лаборатории. Опыт наших ретушеров и фотографов позволяет получить обработку изображений, которые вы можете увидеть ниже. Стоимость и сроки выполнения художественной ретуши оговариваются индивидуально и зависят от сложности выполняемых задач.