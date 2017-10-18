Реставрация фотографий
Необходима профессиональная реставрация фотографий? Или необходимо сделать дубликат (репродукцию) какой-либо фотографии? Мы приведем в первозданный вид ваши поврежденные, старые, выцветшие со временем снимки, при необходимости распечатаем их на профессиональной бумаге Kodak Premier.
К тому же, мы сможем заняться не только их реконструкцией, но и добавим красок. Цены на услуги восстановления фотографий начинаются от 300 рублей, в зависимости от сложности работы.
Наверняка у всех вас есть старые, возможно поврежденные или выцветшие фотографии ваших родных и близких.
Мы можем дать этим фотографиям новую жизнь: отреставрировать ваши фотографии или сделать репродукции.
Стоимость реставрации/ретуши
|Услуга
|Цена
|Копия отпечатанной фотографии - репродукция 10х15
|50р
|Копия отпечатанной фотографии - репродукция 15х20
|100р
|Копия отпечатанной фотографии - репродукция 20х30
|200р
|Копия отпечатанной фотографии - репродукция 30х45
|400р
|Копия отпечатанной фотографии - репродукция 40х60
|800р
|Легкая ретушь (исправление легких, незначительных дефектов, пыли, царапин, не затрагивающих лиц портретируемых и важных (центральных) частей исходного изображения)
|300р
|Средняя ретушь (исправление значительного (более 5 шт.) дефектов, заломов, царапин, занимающих большую часть изображения, НО не затрагивающих лиц портретируемых)
|550р
|Сложная ретушь (исправление большого кол-ва дефектов, затрагивающих важные сюжетные области, лица, НО НЕ включающее восстановление утерянных фрагментов)
|от 850р
|Совмещение нескольких людей или объектов на одну фотографию, удаление объекта с фотографии, добавление или замена фона
|от 500р
|Создание макета коллажа
|50р за фото, но не менее 500р
Художественная и бьюти ретушь
Художественная обработка Ваших фотографий также возможна в нашей лаборатории. Опыт наших ретушеров и фотографов позволяет получить обработку изображений, которые вы можете увидеть ниже. Стоимость и сроки выполнения художественной ретуши оговариваются индивидуально и зависят от сложности выполняемых задач.